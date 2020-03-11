Коронавирус: правительство Молдовы планирует ввести штрафы за распространение паники

11 марта, 2020, 15:40

11 марта на заседании правительства республики Молдова рассмотрят вопрос штрафов за распространение паники и дезинформации о коронавирусе. Также хотят запретить экспорт медицинских масок из страны

Об этом сообщает молдавское СМИ NewsMaker.

Правительство на сегодняшнем заседании должно принять проект закона, который предусматривает наказание для тех, кто провоцирует панику среди населения. По словам Додона, это будут штрафы, но может быть и тюремное заключение.

"Некоторые политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды. Но в министерстве здравоохранения уже напомнили, когда в 2008 году у нас была чрезвычайная ситуация из-за распространения свиного гриппа, тогда заболели более 31 000 человек, никто не умер, власти справились. И потом, когда у нас более 39 тыс. человек заразились гриппом A1H1, тогда тоже система здравоохранения справилась с угрозой ", - сказал Додон.

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Он добавил, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы экономические агенты не воспользовались паникой среди граждан и не повысили цены на продукты и медицинские товары, на которые сейчас высокий спрос.

"В связи со вчерашней паникой в магазинах хочу подчеркнуть, что для этого нет никаких предпосылок. Нет риска дефицита продуктов", - заверил президент Молдовы.

По состоянию на 11 марта в стране подтверждено заболевание трех человек на COVID-19. В среду по всей Молдове на карантин закрываются все школы, детские сады и вузы.