Украинцы были в самолете, в котором из Милана в Кишинев летела больная коронавирусом
Об этом со ссылкой на Newsmaker сообщает "Европейская правда" .
Власти Молдовы определили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой обнаружено коронавирус.
Министр здравоохранения Виорика Думбревяну сообщила, что среди этих пассажиров были граждане Украины, но не назвала их количество.
По ее словам, власти связались с пассажирами, которые находятся в зоне высокого риска. Их проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней.
Думбревяну сообщила, что женщина, у которой подтвержден диагноз коронавируса нового типа, находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Состояние также затруднено сахарным диабетом и рядом сопутствующих заболеваний.
Думбревяну рассказала, что женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. По состоянию на 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками.
За несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о своем состоянии.
- Напомним, 7 марта стало известно, что тесты на коронавирус шести из семи черновчан показали отрицательный результат .
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