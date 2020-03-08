Украинцы были в самолете, в котором из Милана в Кишинев летела больная коронавирусом

8 марта, 2020, 11:47

На борту самолета, в котором с Милана в Кишинев прилетела больная коронавирусом женщина, находились граждане Украины

Об этом со ссылкой на Newsmaker сообщает "Европейская правда" .

Власти Молдовы определили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой обнаружено коронавирус.

Министр здравоохранения Виорика Думбревяну сообщила, что среди этих пассажиров были граждане Украины, но не назвала их количество.

По ее словам, власти связались с пассажирами, которые находятся в зоне высокого риска. Их проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней.

Думбревяну сообщила, что женщина, у которой подтвержден диагноз коронавируса нового типа, находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Состояние также затруднено сахарным диабетом и рядом сопутствующих заболеваний.

Думбревяну рассказала, что женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. По состоянию на 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками.

За несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о своем состоянии.