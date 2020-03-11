Коронавирус: переговоры по поводу Brexit могут отменить

11 марта, 2020, 19:58

В Британии предполагают, что следующий раунд переговоров по Brexit между Брюсселем и Лондоном может быть отменен из-за стремительного распространения коронавируса

Об этом заявил глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, сообщает Укринформ со ссылкой на Politico.

"Мы с нетерпением ожидали следующего этапа переговоров, но сегодня у нас есть признаки того, что в Бельгии могут возникнуть определенные проблемы в сфере здравоохранения", - отметил Хоув, который также является представителем Великобритании в так называемом совместном комитете.

Планировалось, что следующий раунд переговоров должен начаться 18 марта, а заседание совместного комитета запланировано на 30 марта.

По его словам, влияние вируса на переговоры по Brexit - это "живой вопрос".

Однако Гоув настоял на том, что переходный период Brexit, который должен закончиться в декабре этого года, не будет продлен.

Гоув прокомментировал ситуацию после того, как посол ЕС в Соединенном Королевстве Жоао Вале де Алмейда также заявил, что переговоры могут быть отложены.

"Я не думаю, что мы можем что-то исключать в данный момент, учитывая масштабы этого кризиса", - сказал он.

Во вторник представитель Даунинг-стрит заявил журналистам, что не планирует откладывать обсуждение, добавив, что "обе стороны очень хорошо осведомлены о графике, по которому они работают".

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально перестала быть членом Европейского Союза. Соглашение о выходе страны из ЕС было утверждено правительством Великобритании и ратифицировано Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

После Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у его страны нет необходимости соблюдать правила Европейского Союза по торговому соглашению.