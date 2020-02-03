Великобритания после Brexit не намерена придерживаться стандартов ЕС

3 февраля, 2020, 12:34

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что после Brexit его страна не должна придерживаться стандартов Евросоюза в области защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий

Об этом говорится в обнародованных отрывках речи Джонсона, с которой он собирается выступить перед предпринимателями, сообщает Bloomberg .

Ожидается, что в этом выступлении Джонсон раскроет цели, которых он постарается достичь на предстоящих переговорах о дальнейшем развитии отношений между Лондоном и Брюсселем.

По данным агентства, Джонсон собирается заявить, что на переговорах с Евросоюзом он хотел бы достичь соглашения уровня торгового соглашения с Канадой, однако будет готов удовлетвориться и более общим договором, таким, как торговое соглашение с Австралией.

Источник агентства рассказал, что команда Джонсона будет готова покинуть переговоры и без соглашения. Это будет означать, что торговые отношения между Британией и ЕС после завершения переходного периода в конца 2020 года будет регулироваться общим правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Джонсон в очередной раз подчеркнет, что в случае установления с Евросоюзом торговых отношений, подобных тем, что прописаны в торговое соглашение с Канадой, Британия не будет признавать над собой юрисдикцию европейских судов и соблюдать другие стандартам ЕС.

31 января, в 23:00 по местному времени Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.