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Espreso.tvОбществоЗадержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Вербицкого, - Луценко

Задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Вербицкого, - Луценко

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого и похищении народного депутата VIII созыва Игоря Луценко

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Только украинскими правоохранителями был задержан еще один человек, который подозревается в соучастии в похищении Юрий Вербицкого и меня во время событий Майдана, нанесении телесных повреждений и убийстве последнего! Его имя Мисливый Сергей Анатольевич. Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года", - написал Луценко.

Он добавил, что Мисливый работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру.

  • Напомним, Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014 года. Активистов пытали и бросили в лесу. Луценко удалось выжить после этих событий, Вербицкий умер 22 января.
  • Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику организации, организовавшей притеснения активистов Революции Достоинства .
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