Участнику преследования активистов Майдана сообщили о подозрении, - Игорь Луценко

28 февраля, 2020, 18:49

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении участнику организации, организовавшей притеснения активистов Революции Достоинства, сообщили о подозрении

Об этом сообщил в Facevook народный депутат VIII созыва Игорь Луценко.

"Срочная новость по делу об убийстве Юрия Вербицкого и моем похищении! Только что прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, которая организовала системный террор против Майдана. Сегодня получено разрешение следственного судьи на задержание. В этом принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Экс-нардеп назвал это признаком того, что расследование дел Майдана продолжается.

"Это - свидетельство того, что дела Майдана живы, расследуются, и ни один из тех преступников не может чувствовать себя в безопасности", - добавил Луценко.