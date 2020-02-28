Участнику преследования активистов Майдана сообщили о подозрении, - Игорь Луценко
28 февраля, 2020, 18:49
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении участнику организации, организовавшей притеснения активистов Революции Достоинства, сообщили о подозрении
Об этом сообщил в Facevook народный депутат VIII созыва Игорь Луценко.
"Срочная новость по делу об убийстве Юрия Вербицкого и моем похищении! Только что прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, которая организовала системный террор против Майдана. Сегодня получено разрешение следственного судьи на задержание. В этом принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.
Экс-нардеп назвал это признаком того, что расследование дел Майдана продолжается.
"Это - свидетельство того, что дела Майдана живы, расследуются, и ни один из тех преступников не может чувствовать себя в безопасности", - добавил Луценко.
- Напомним, Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014 года. Активистов пытали и бросили в лесу. Луценко удалось выжить после этих событий, Вербицкий умер 22 января.
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