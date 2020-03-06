На линии разграничения на Донбассе усилили меры безопасности из-за коронавируса

6 марта, 2020, 17:35

По приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 7 марта вводятся временные ограничения относительно пересечения

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07.00 7 марта 2020 вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ ", - говорится в сообщении.

Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения Коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины.