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Espreso.tvСпортУкраинский боксер узнал дату "многострадального" чемпионского боя

Украинский боксер узнал дату "многострадального" чемпионского боя


фото: Getty Images
Украинский боксер Виктор Постол проведет бой за титулы чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе против американца Хосе Карлоса Рамиреса 9 мая

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank.

Виктор Постол встретится с чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Карлосом Рамиресом из США 9 мая в американском городе Фресно, штат Калифорния.

Бой Постола и Рамиреса был запланирован на 1 февраля в Китае. Однако из-за вспышки коронавируса поединок был перенесен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUST ANNOUNCED: The pride of the Central Valley defends his unified WBC / WBO crown on home turf in a familiar venue .

Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

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