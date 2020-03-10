Украинский боксер узнал дату "многострадального" чемпионского боя

10 марта, 2020, 11:11

Украинский боксер Виктор Постол проведет бой за титулы чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе против американца Хосе Карлоса Рамиреса 9 мая

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank.

Виктор Постол встретится с чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Карлосом Рамиресом из США 9 мая в американском городе Фресно, штат Калифорния.

Бой Постола и Рамиреса был запланирован на 1 февраля в Китае. Однако из-за вспышки коронавируса поединок был перенесен.