Украинский боксер узнал дату "многострадального" чемпионского боя
10 марта, 2020, 11:11
Украинский боксер Виктор Постол проведет бой за титулы чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе против американца Хосе Карлоса Рамиреса 9 мая
Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank.
Виктор Постол встретится с чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Карлосом Рамиресом из США 9 мая в американском городе Фресно, штат Калифорния.
Бой Постола и Рамиреса был запланирован на 1 февраля в Китае. Однако из-за вспышки коронавируса поединок был перенесен.
- 31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса.
- 24 января поединок Виктор Постол и Хосе Рамиреса был перенесен на неопределенное время из-за коронавируса в Китае.
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