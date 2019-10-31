Украинский боксер договорился о супербое за 2 чемпионских титула

31 октября, 2019, 16:06

Украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса

Об этом сообщает Luckypunch в facebook.

Команды Виктор Постол и чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамиреса договорились о бое и избежали промоутерских торгов.

Ключевую роль в сделке сыграл президент WBC Маурисио Сулейман. Поединок должен состояться 1 февраля и будет транслироваться на ESPN.

Постол владел титулом чемпиона мира по версии WBC в 2015 - 2016 годах.