Украинский боксер договорился о супербое за 2 чемпионских титула
31 октября, 2019, 16:06
Украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса
Об этом сообщает Luckypunch в facebook.
Команды Виктор Постол и чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамиреса договорились о бое и избежали промоутерских торгов.
Ключевую роль в сделке сыграл президент WBC Маурисио Сулейман. Поединок должен состояться 1 февраля и будет транслироваться на ESPN.
Постол владел титулом чемпиона мира по версии WBC в 2015 - 2016 годах.
- Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
- В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одному из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, американцу Терренсу Кроуфорду.
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