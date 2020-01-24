Супербой украинского боксера против чемпиона мира перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщает официальный twitter Top Rank.
1 февраля в Китае должен состояться супербой украинского боксера Виктора Постола и чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Хосе Рамиреса.
Промоутерская организация Top Rank объявила, что поединок украинца Виктора Постола и американца Хосе Рамиреса перенесен на неопределенное время, из-за вспышки нового опасного вируса организаторы решили не ехать в эту страну и пока поставить проведение боя на паузу.
Организация обещает в ближайшее время сообщить новую информацию по поводу места и даты проведения боя.
JUST ANNOUNCED: The Feb. 1 Junior Welterweight title fight between unified champ José Ramírez and Viktor Postol in has been postponed due to the coronavirus outbreak in China.- Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 202
#RamirezPostol will be contested at a date and venue to be determined. Stay tuned for fight updates.
- 23 января власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- 12 ноября украинский боксер Виктор Постол вышел на первое место в рейтинге WBC в первом полусреднем весе.
- 31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса.
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