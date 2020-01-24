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Espreso.tvСпортСупербой украинского боксера против чемпиона мира перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

Супербой украинского боксера против чемпиона мира перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса


фото: twitter
Поединок украинца Виктора Постола и американца Хосе Рамиреса перенесен на неопределенное время из-за коронавируса в Китае

Об этом сообщает официальный twitter Top Rank.

1 февраля в Китае должен состояться супербой украинского боксера Виктора Постола и чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Хосе Рамиреса.

Промоутерская организация Top Rank объявила, что поединок украинца Виктора Постола и американца Хосе Рамиреса перенесен на неопределенное время, из-за вспышки нового опасного вируса организаторы решили не ехать в эту страну и пока поставить проведение боя на паузу.

Организация обещает в ближайшее время сообщить новую информацию по поводу места и даты проведения боя.

 

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