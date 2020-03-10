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Espreso.tvОбществоСуд избирает меру пресечения Софии Федине. ПРЯМОЙ ЭФИР

Суд избирает меру пресечения Софии Федине. ПРЯМОЙ ЭФИР

10 марта в Печерском районном суде города Киева начались слушания по избранию меры пресечения народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федине

Трансляцию из зала суда вживую проводит Еспресо.TV.

  • Напомним, 12 февраля Федине вручили подозрение и повестку на допрос по делу об угрозах Зеленскому. По мнению следствия, 26 октября 2019 года Федина и Звиробий высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Владимиру Зеленскому
  • Ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в зале парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть дело в отношении депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины
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