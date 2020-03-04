"Федина не собиралась вас убивать, честное слово": Княжицкий обратился к Зеленскому

4 марта, 2020, 21:44

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в зале парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть дело в отношении депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины

Об этом он сказал в зале Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Уважаемый господин президент, я был первым журналистом, против которого когда-то возбуждали уголовное дело за выступление. Тогда это была криминализированная статья. Было громкое дело, потом его закрыли. Когда я сейчас смотрю на дело Софии Федины, на все, что происходит, то хочу к вам персонально обратиться. София Федина, честное слово, не собиралась вас убивать. Каждый юрист вам скажет, что если есть угроза убийством, то должен быть механизм воплощения этой угрозы или хотя бы какие-то ее доказательства. София Федина сказала свое мнение. Кто-то может согласиться с корректностью или некорректностью таких слов, с темой. Но это вопрос свободы слова. Это не вопрос уголовного преследования депутата", - сказал Княжицкий.

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