"Невозможно проверить статью перед публикацией": Мендель об интервью, в котором Зеленский признался в желании вешать людей
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Выход статьи и обложки в журнале The Guardian, к сожалению, сопровождался большим количеством дезинформации в онлайн-пространстве. Предлагаю опровержение этих фейков ради сохранения здорового подхода к информации", - написала Мендель.
Далее она привела три примера дезинформации об этой статье.
"Фейк о том, что статья была проплачена. Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис Президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией. 2. Фейк, что статья не вышла в журнале. The Guardian - это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки. 3. Фейк, что Офис Президента "цензурирует" материалы западных журналистов", - отметила прессекретар.
Мендель также прокомментировала, почему статья на сайте The Guardian отличается от интервью, опубликованного на сайте Офиса президента.
"Статья в The Guardian - не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис Президента предоставил весь текст - с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", - пояснила пресс-секретарь.
Она также подчеркнула, что еще ни один украинский президент не появлялся на таких обложках, как Time или The Guardian, и не имел статей-портретов в The New Yorker.
"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно", - добавила Мендель.
- Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку британского еженедельника The Guardian.
- Зеленский рассказал о разнице между исполнением роли президента в сериале и пребыванием на посту главы государства в реальной жизни.
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