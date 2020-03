"Невозможно проверить статью перед публикацией": Мендель об интервью, в котором Зеленский признался в желании вешать людей

10 марта, 2020, 22:24

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вокруг появления в британском издании The Guardian фото украинского президента и статьи с ним появляется много фейковой информации

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Выход статьи и обложки в журнале The Guardian, к сожалению, сопровождался большим количеством дезинформации в онлайн-пространстве. Предлагаю опровержение этих фейков ради сохранения здорового подхода к информации", - написала Мендель.

Далее она привела три примера дезинформации об этой статье.

"Фейк о том, что статья была проплачена. Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис Президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией. 2. Фейк, что статья не вышла в журнале. The Guardian - это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки. 3. Фейк, что Офис Президента "цензурирует" материалы западных журналистов", - отметила прессекретар.

Мендель также прокомментировала, почему статья на сайте The Guardian отличается от интервью, опубликованного на сайте Офиса президента.

"Статья в The Guardian - не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис Президента предоставил весь текст - с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", - пояснила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что еще ни один украинский президент не появлялся на таких обложках, как Time или The Guardian, и не имел статей-портретов в The New Yorker.

"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно", - добавила Мендель.