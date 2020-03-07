Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей, хотя иногда очень хочется, - Зеленский

7 марта, 2020, 18:32

Владимир Зеленский рассказал о разнице между исполнением роли президента в сериале и пребыванием на посту главы государства в реальной жизни

Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian.

Журналист британского издания заметил, что в Украине восстанавливают влияние олигархи, которых телевизионный персонаж Зеленского, возможно, приказал бы "повесить или расстрелять", на что президент ответил, что так было бы гораздо быстрее.

"Если мы выбрали демократию, мы, конечно, не можем вешать людей. Хотя! Иногда очень хочется. А знаете, почему? Потому что было бы быстрее. Гораздо быстрее", - пошутил Зеленский.

По его словам, исполнение роли президента в сериале и выполнение его обязанностей в реальной жизни очень похоже, но проблем гораздо больше.

"Это правда, что больше проблем. Они катастрофические. Они, простите, как прыщи 18-летнего подростка. Вы не знаете, где они выскочат, или когда", - сказал Зеленский.