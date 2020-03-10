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Espreso.tvСпортПромоутер Фьюри объяснил, почему боя с Джошуа никогда не будет

Промоутер Фьюри объяснил, почему боя с Джошуа никогда не будет


фото: Getty Images
Промоутер чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри уверен, что Кубрат Пулев отберет титулы WBA, WBO и IBF у Энтони Джошуа

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Арума, пока преждевременно говорить о бое чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри против его соотечественника и обладателя титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа, поскольку болгарин Кубрат Пулев может отобрать у него пояса.

"Конечно, нам интересен такой бой. Тайсон тоже хотел бы его провести - из-за престижа, денег, ради спорта. Но работать над деталями пока не время. Не думаю, что Джошуа еще будет в деле до конца года. Считаю, Пулев победит его. Пулев гораздо лучше Энди Руиса, который нокаутировал Джошуа. Вести переговоры сейчас бессмысленно. Если Пулев попадет как следует в подбородок Джошуа, боя Фьюри - Джошуа не будет", - сказал Арум.

  • Напомним, 2 марта Энтони Джошуа заявил, что проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне .
  • 2 марта промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сообщил, что третий бой британца против Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 года.

 

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