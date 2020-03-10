Правительство назначило в. о. министра культуры

10 марта, 2020, 17:06

Временно исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко

Об этом Фоменко сообщила в комментарии LB.ua .

Временного исполняющего обязанности назначили, пока на эту должность не найдут министра.

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Светлана Фоменко была первым заместителем министра культуры Евгения Нищука. В декабре 2019 года ее назначили заместителем министра Владимира Бородянского, она занималась вопросами защиты культурного наследия.