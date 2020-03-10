Правительство назначило временно исполняющим обязанности министра экономики Павла Кухту

10 марта, 2020, 15:22

Кабинет Министров Украины принял решение о возложении обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на заместителя Тимофея Милованова - Павла Кухту

Об этом в своем фейсбуке сообщил сам Кухта.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - отметил он.

Он также пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы "процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".

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