Зеленский писал заявление на Федину собственноручно

10 марта, 2020, 14:19

В материалах суда по делу угроз жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому оказалось, что он собственноручно написал заявление на депутата от "Европейской Солидарности" Софию Федину

Об этом судья объявила во время судебного заседания, трансляция которого велась на Еспресо.TV.

Перечисляя материалы дела, судья, помимо всего прочего, назвала также и копию заявления потерпевшего.

Также об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины VIII созыва, телеведущий Сергей Высоцкий.

"Судья только что объявила, что в материалах дела есть заявление Зеленского В.А. Это правда, оно существует. Да, Президенту нечем было больше заняться, кроме как бегать по кабинетам ГБР и писать заявления на девушек ", - написал Высоцкий.

Как известно, София Федина и Маруся Звиробий подозреваются в том, что они "действуя по предварительному сговору ... выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.". Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как были обнародованы записи резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блоггер-волонтер Маруся Звиробой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение в отношении ветеранов и бойцов.

"Товарищ президент думает, что он бессмертен ... Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивое, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда некоторые снова в белой рубашке припрутся на передовую ", - сказала Федина.