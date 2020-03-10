Зеленский писал заявление на Федину собственноручно
Об этом судья объявила во время судебного заседания, трансляция которого велась на Еспресо.TV.
Перечисляя материалы дела, судья, помимо всего прочего, назвала также и копию заявления потерпевшего.
Также об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины VIII созыва, телеведущий Сергей Высоцкий.
"Судья только что объявила, что в материалах дела есть заявление Зеленского В.А. Это правда, оно существует. Да, Президенту нечем было больше заняться, кроме как бегать по кабинетам ГБР и писать заявления на девушек ", - написал Высоцкий.
Как известно, София Федина и Маруся Звиробий подозреваются в том, что они "действуя по предварительному сговору ... выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.". Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как были обнародованы записи резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блоггер-волонтер Маруся Звиробой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение в отношении ветеранов и бойцов.
"Товарищ президент думает, что он бессмертен ... Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивое, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда некоторые снова в белой рубашке припрутся на передовую ", - сказала Федина.
- Напомним, ранее сообщалось, что заявление на Софию Федину написал депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.
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