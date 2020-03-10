Сборная Украины сыграет против Польши при пустых трибунах из-за коронавируса

10 марта, 2020, 14:17

Товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса

Об этом Савицки сообщил в twitter.

Генеральный секретарь Польского футбольного Cоюзу Мачей Савицки рассказал, что товарищеский матч Польша - Украина пройдет без зрителей.

"Матчи Польша - Финляндия во Вроцлаве и Польша - Украина в Хожуве пройдут без зрителей. Встречи будут транслироваться по телевидению", - написал Савицки в твиттере.

Матч Польша - Украина состоится 31 марта в Хожуве. Начало - 21.45.

Mecze POL-FIN we Wrocławiu i POL-UKR w Chorzowie odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane w telewizji (TVP1). - Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020