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Espreso.tvСпортСборная Украины сыграет против Польши при пустых трибунах из-за коронавируса

Сборная Украины сыграет против Польши при пустых трибунах из-за коронавируса


фото: Reuters
Товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса

Об этом Савицки сообщил в twitter.

Генеральный секретарь Польского футбольного Cоюзу Мачей Савицки рассказал, что товарищеский матч Польша - Украина пройдет без зрителей.

"Матчи Польша - Финляндия во Вроцлаве и Польша - Украина в Хожуве пройдут без зрителей. Встречи будут транслироваться по телевидению", - написал Савицки в твиттере.

Матч Польша - Украина состоится 31 марта в Хожуве. Начало - 21.45.

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