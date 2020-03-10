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Espreso.tvСпорт8 млн евро в год: трансферная стоимость Ярмоленко продолжает стремительно падать

8 млн евро в год: трансферная стоимость Ярмоленко продолжает стремительно падать


фото: Getty Images
Обновленная трансферная стоимость полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко составляет 12 млн евро, что на 8 млн меньше, чем в начале сезона

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Авторитетный немецкий портал обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Англии, где выступают два украинца - защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

Стоимость 22-летнего универсала Зинченко не изменилась, и осталась на отметке в 30 млн евро. Что касается 30-летнего Ярмоленко, то его цена снова упала, на этот раз на 3 млн евро, и теперь украинец стоит 12 млн евро. В начале этого сезона полузащитник оценивался в 20 млн евро.

В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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