8 млн евро в год: трансферная стоимость Ярмоленко продолжает стремительно падать

10 марта, 2020, 11:29

Обновленная трансферная стоимость полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко составляет 12 млн евро, что на 8 млн меньше, чем в начале сезона

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Авторитетный немецкий портал обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Англии, где выступают два украинца - защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

Стоимость 22-летнего универсала Зинченко не изменилась, и осталась на отметке в 30 млн евро. Что касается 30-летнего Ярмоленко, то его цена снова упала, на этот раз на 3 млн евро, и теперь украинец стоит 12 млн евро. В начале этого сезона полузащитник оценивался в 20 млн евро.

В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.