Ярмоленко поможет сборной Украины в матче против Франции
25 февраля, 2020, 12:44
Полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко восстановится от травмы 8 марта и сможет помочь сборной Украины в матче против Франции
Об этом сообщает football.london.
Восстановление Ярмоленко после травмы бедра, которую украинец получил 16 декабря 2019, продолжается. Новая потенциальная дата возвращения 30-летнего хавбека - 8 марта.
Таким образом, Андрей Ярмоленко может быть вызван в сборную Украины на товарищеские матчи против Франции (27 марта) и Польши (30 марта).
В текущем сезоне игрок "Вест Хэма" провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
За сборную Украины Андрей Ярмоленко провел 86 матчей, забил 37 голов, что является вторым показателем результативности после Андрея Шевченко.
- 19 февраля главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что Ярмоленко вернется на поле 29 февраля .
- 12 февраля стало известно, что Андрей Ярмоленко с зарплатой 7,1 млн евро в год оказался самым высокооплачиваемым футболистом в "Вест Хэме".
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