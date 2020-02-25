Ярмоленко поможет сборной Украины в матче против Франции

25 февраля, 2020, 12:44

Полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко восстановится от травмы 8 марта и сможет помочь сборной Украины в матче против Франции

Об этом сообщает football.london.

Восстановление Ярмоленко после травмы бедра, которую украинец получил 16 декабря 2019, продолжается. Новая потенциальная дата возвращения 30-летнего хавбека - 8 марта.

Таким образом, Андрей Ярмоленко может быть вызван в сборную Украины на товарищеские матчи против Франции (27 марта) и Польши (30 марта).

В текущем сезоне игрок "Вест Хэма" провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

За сборную Украины Андрей Ярмоленко провел 86 матчей, забил 37 голов, что является вторым показателем результативности после Андрея Шевченко.