Ярмоленко впервые сыграл за "Вест Хэм" после травмы

27 февраля, 2020, 11:10

Украинский футболист Андрей Ярмоленко впервые после травмы вышел на поле в контрольном матче против "Тоттенхэма".

Об этом сообщает ExWHUemployee в twitter.

Контрольная игра между лондонскими клубами проходила за закрытыми дверями. Одной из целей спарринга была проверка физической готовности некоторых игроков, в частности - Ярмоленко, который последний раз выходил на поле еще 14 декабря 2019 г. в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона".

Всего в нынешнем сезоне украинец провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Soucek is our for 2-3 weeks and apparently there is a closed door friendly with Spurs today to test out the fitness of a few players like Yarmolenko and Sanchez - ExWHUemployee (@ExWHUemployee) February 25, 2020