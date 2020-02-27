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Espreso.tvСпортЯрмоленко впервые сыграл за "Вест Хэм" после травмы

Ярмоленко впервые сыграл за "Вест Хэм" после травмы


фото: Getty Images
Украинский футболист Андрей Ярмоленко впервые после травмы вышел на поле в контрольном матче против "Тоттенхэма".

Об этом сообщает ExWHUemployee в twitter.

Контрольная игра между лондонскими клубами проходила за закрытыми дверями. Одной из целей спарринга была проверка физической готовности некоторых игроков, в частности - Ярмоленко, который последний раз выходил на поле еще 14 декабря 2019 г. в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона".

Всего в нынешнем сезоне украинец провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

  • 25 февраля стало известно, что возвращение Анедрия Ярмоленко на поле ожидается 8 марта .
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