Ярмоленко впервые сыграл за "Вест Хэм" после травмы
27 февраля, 2020, 11:10
Украинский футболист Андрей Ярмоленко впервые после травмы вышел на поле в контрольном матче против "Тоттенхэма".
Об этом сообщает ExWHUemployee в twitter.
Контрольная игра между лондонскими клубами проходила за закрытыми дверями. Одной из целей спарринга была проверка физической готовности некоторых игроков, в частности - Ярмоленко, который последний раз выходил на поле еще 14 декабря 2019 г. в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона".
Всего в нынешнем сезоне украинец провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Soucek is our for 2-3 weeks and apparently there is a closed door friendly with Spurs today to test out the fitness of a few players like Yarmolenko and Sanchez- ExWHUemployee (@ExWHUemployee) February 25, 2020
- 25 февраля стало известно, что возвращение Анедрия Ярмоленко на поле ожидается 8 марта .
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