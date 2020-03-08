В Хмельницком с подозрением на коронавирус в реанимацию положили священника, который вернулся из Афона

8 марта, 2020, 16:32

В Хмельницкой городской инфекционной больнице в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией находится местный священнослужитель

2 марта 2020 года он вернулся из паломничества на гору Афон (Греции). 4 марта мужчина обратился в Хмельницкую городскую инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру. Его сразу госпитализировали. На следующий день, 5 марта, в связи с резким ухудшением здоровья, он был переведен в реанимационное отделение больницы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное.

Из-за подозрения на на коронавирус у больного были отобраны анализы, после чего проводилась проверка на предмет заболевания мужчины на Сovid-19.

6 марта начальник управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач сообщил о том, что "слухи о случае коронавирусной инфекции в Хмельницком остаются сплетнями". Тест госпитализированного в Сovid-19 дал отрицательный результат.

"Официально получены результаты лабораторного исследования - коронавирусная инфекция не подтверждена! Пока ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции в городе Хмельницком нет", - приводит его слова портал Есть .

Ткач уточнил, что у хмельнитчанина, который обратился в инфекционную больницу, и у которого было подозрение на коронавирус, действительно острая форма инфекционного респираторного заболевания. Но коронавирус не подтвердился. Соответственно, все мероприятия в отношении людей, с которыми контактировал больной, пока отменены.

"Спите спокойно. Коронавирус не подтвердился", - подчеркнул Ткач.