Вернулась из Италии, имеет симптомы COVID-19. Женщину из Овруча госпитализировали в Житомире

8 марта, 2020, 21:27

В воскресенье, 8 марта 2020 года, в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

Об этом сообщает местная областная госадминистрация, передает Еспресо.TV.

В ведомстве отметили, что больная находится в городской больнице Житомира. Она живет в городе Овруч.

Женщина вернулась из Италии еще в январе. Сейчас у нее повысилась температура и признаки гриппа, поэтому решила самостоятельно обратиться за помощью.

Медики взяли у больной все необходимые анализы. О результатах сообщат в ближайшее время.