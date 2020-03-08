Вернулась из Италии, имеет симптомы COVID-19. Женщину из Овруча госпитализировали в Житомире
8 марта, 2020, 21:27
В воскресенье, 8 марта 2020 года, в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
Об этом сообщает местная областная госадминистрация, передает Еспресо.TV.
В ведомстве отметили, что больная находится в городской больнице Житомира. Она живет в городе Овруч.
Женщина вернулась из Италии еще в январе. Сейчас у нее повысилась температура и признаки гриппа, поэтому решила самостоятельно обратиться за помощью.
Медики взяли у больной все необходимые анализы. О результатах сообщат в ближайшее время.
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