Супруги Зеленские почтили память Тараса Шевченко
9 марта, 2020, 13:44
В понедельник, 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил память украинского поэта
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта. Владимир и Елена Зеленская возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве", - говорится в сообщении.
Читайте также. "За вас правда, за вас слава и воля святая!". Гений и пророк на все времена Шевченко
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-