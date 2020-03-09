Супруги Зеленские почтили память Тараса Шевченко

9 марта, 2020, 13:44

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта. Владимир и Елена Зеленская возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве", - говорится в сообщении.

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