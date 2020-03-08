"За вас правда, за вас слава и воля святая!". Гений и пророк на все времена Шевченко

9 марта, 2020, 10:10

Татьяна Зинченко

9-10 марта украинцы почитают память Шевченко. Каждый его воспринимает по-своему, и это не удивительно, ведь в нем - целая украинская вселенная. Почему он так сильно любил, за что он так упорно боролся, каким он был, этот настоящий наш Шевченко? - в разведке Еспресо-TV

9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, все понесут ему цветы: и в больших городах, и в небольших селах. Моя маленькая племянница спросила, какие цветы любил Шевченко - хочет нарисовать для него. Я не знаю о цветах, но, читая и перечитывая его поэзию, прозу, просматривая художественные произведения - картины, офорты, гравюры, а не устаю удивляться величине, если можно так говорить, его любви - к миру, к жизни, к Украине. Настоящая и искренняя любовь, та, которая проявляется прежде всего в поступках, а уже потом - в словах. Возможно, поэтому сквозь века, незапамятные события, изломы, революции и геополитические сдвиги его все равно называют гением, пророком и нашим отцом.

С 47 лет его земного бытия 24 года - рабство, 10 лет - солдатская служба в Мангышлаке, а считанные годы относительно спокойной жизни - это годы борьбы и просвещения, поиска правды и созидания вечного в искусстве. Его именем называли корабли, кратер, большие и маленькие населенные пункты, ему посвящали мировые шедевры искусства.

Все знают о продолжительности его жизни: короткой, как полет звезды, звездной. Созданные за это короткое жизнь его шедевры до сих пор оставляют огромный простор для исследований для шевченковедов. Потому, не имея ни справочников, ни, разумеется, интернета, ни других благ современной цивилизации, он творил с космической скоростью. Не имея дара прозорливости, он предусмотрел все до сегодняшнего дня.

Его путь в бессмертие - это путь, как теперь модно называть, - успеха. Еспресо попыталось выяснить, кто он на самом деле - символ, пророк, гений или человек среди нас и чем интересен Шевченко для наших современников, особенно подрастающего поколения. С нами сегодня - его "Кобзарь", художественные произведения, а еще - шевченковеды, современные художники и директор Музея Шевченко "Хата на Приорке" Юлия Ермоленко.

Здається - кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…

Родился в крепостной семье, еще маленьким стал круглым сиротой и рос в полной бедности и тотальной безысходности. И все же нашел путь из туннеля крепостничества, стал известным на весь мир, создавал неувядаемые мировые шедевры в разных жанрах, влюблял в себя аристократок и даже вызвал на себя внимание самого российского царя. Как в таких условиях становятся символами нации?

Автопортрет

"За каждым символом стоит живой человек, - рассказывает Юлия Ермоленко, заведующая мемориальным музеем Т. Г. Шевченко" Хата на Приорке ", что в Киеве. - Символ - это трактовка фигуры потомками. В мире было много гениальных поэтов, художников, политических деятелей . К сожалению, не все они были настолько хорошими людьми. Шевченко - гениальный человек, человек, который оставался собой всегда и при любых обстоятельствах ... "Караюсь, мучаюсь, но не каюсь ...» - так написал он в одном из писем. Это, по моему мнению, - его жизненная позиция ".

Выше времени. ТАЛАНТ

Он не вписывался в рамки своего времени, потому что всегда шел впереди его. Не было страха и не заискивал перед авторитетами, не ползал, не просил. Его сила воли, настойчивость, умение видеть мир под собственными углами зрения, помноженные на талант и трудолюбие, явили миру в его лице:

поэта, прозаика, переводчика, публициста;

живописца, скульптора, художника, мастера офорта и графики, фотографа, художника, иллюстратора;

актера, певца, режиссера, драматурга, театрального критика;

путешественника, изобретателя, археолога;

философа, просветителя, историка.

Писательское наследство

Первый "Кобзарь" Т.Г. Шевченко

Создать книгу, которую бы украинцы клали на столах рядом с "Библией" - это уже быть избранным на земле. Исследователь творчества Кобзаря, автор азбуки-энциклопедии о Шевченко профессор Леонид Ушкалов убежден, что Тарас Григорьевич осознавал свое миссионерство, чувствовал себя пророком времени и сознательно принял испытания судьбы. Его произведения - это вся Украина на ладони, это правда и откровенность, это такая сила, которая поднимала дух, закаляла, возрождала украинцев, причем во все времена, в любые периоды жизни его народа. Любовь автора к народу, к родной земле, а также речь - поющая, мелодичная, звонкая - вызывали восхищение и широкий отклик в душах читателей.

Его писательское наследство многогранно и глубоко: поэзии, поэмы, прозаические произведения и произведения драматичные. А начинал свое творчество с баллад. В 1837 году году Т. Шевченко написал первую балладу "Причиненная". В первое издание "Кобзаря" (1840) вошла одна из лучших Шевченко баллад "Тополя". Позже были созданы баллады "Утопленница", "Лилея", "Русалка". Сказочный мир, который рисует в них автор, - на самом деле мир болезненной реальности.

В 1840 г. вышла тоненькая книжечка под названием "Кобзарь", а с ней пришло и признание поэтического таланта Шевченко. Выход первого "Кобзаря" стал эпохальным явлением и таким будет во все времена.

При жизни поэта, несмотря на цензурные притеснения, увидела свет почти треть его стихов. Так, "Кобзарь" вышел трижды (последний раз на двух языках). Кроме того, выдавались "Катерина", "Гайдамаки", "Гамалия", "Служанка", "Тополь", "Тарасова ночь", "Псалмы Давида", "Иван Подкова".

Читайте также: 10 высказываний Шевченко, которые до сих пор актуальны для украинцев

Шевченко - наш Рембранд, и Диккенс, и Золя, и Гюго

С этими известными мировыми фигурами сравнивает нашего Кобзаря художник Эдуард Межул. Он рассказывает, что его студийцы очень легко воспринимают художественные произведения Шевченко и охотно творят по его мотивам: "Его поэтические строки и рисунки очень современные. Студийци с удовольствием делают копии рисунков и легко учат стихи".

Почему Шевченко - в ряду с Диккенсом и Золя? Не только в силу таланта, считает Эдуард Межул. Но и потому, что вышеупомянутые писатель родом из аристократических семей, а писали о угнетенных, пытались силой слова поднять их с колен.

"Мы каждый год в студии просматриваем фильм" Тайны гения "Сергея Проскурни, начиная с 2014 года, со времени его выхода, - рассказывает Эдуард Межул. - Этот фильм - огромная работа с архивами, с очевидцами, в нем разрушается очень много мифов из жизни гения . Первое - о происхождении Шевченко. Но если бы он не был аристократического происхождения, никто не взял бы, маленького, в дом господина и не дали бы невероятные деньги за его выкуп, в том числе царица, потому что на те деньги несколько крепостных можно было купить".

Мы знаем, что Шевченко выкупили из крепостничества в 1838 году за 2500 рублей. Это были огромные деньги и их якобы дала сама императрица.

И мало кто из простых людей в то время мог похвастаться таким хорошим образованием в Петербургской академии. Шевченко первым в Российской империи получил звание академика гравюры.

Художественное наследство

Шевченко - наш украинский Рембрандт. Рисунки сопровождали его всю жизнь, и становление его как художника произошло еще раньше, как поэта. "Наш Кобзарь имел большие успехи в графике, за что получил серебряную медаль в Петербургской академии. Как живописец следовал Карлу Брюллову, был его точным последователем. Как график и рисовальщик он - гениален. Ему удавалось 3-4 тонами передать жизнь в рисунке. Я каждый год даю студийцам рисовать на тему шевченкианы и убеждаюсь, что в черно-белом или цветах сепии или умбры (коричневых-земляных) Тарас был маэстро! ", - объясняет такое свое мнение художник.

"В то время офорт (азотная кислота на украинском языке) - это было новаторство Шевченко для Восточной Европы, - продолжает Эдуард Межул. - Офортом травят рисунки, процарапанных иглой на цинковых или медных пластинах. Отпечатки из пластин дешевле, чем картины маслом, их мог приобрести рядовой житель тогдашней Украины-Руси ". Поэтому Шевченко был новатором не только на своей земле, но и далеко за нашими пределами.

Прославился он и как талантливый иллюстратор, а также портретист, живописец и график. Как известно, именно талант к рисованию открыл ему дорогу на волю, впустил в художественной элиты. 835 произведений - именно такое количество произведений насчитывает доработок Шевченко в изобразительном искусстве. В общем Кобзарь создал более 1000 живописных произведений за 30 лет, 278 картин считаются утраченными.

В 1842 году было создано известное произведение украинской живописи - портрет "Катерина", написанный по мотивам одноименной поэмы.

"Катерина" Т.Г.Шевченко

Живописная Украина

В одном из писем к своему другу Тарас Шевченко писал: "... хочу рисувать нашу Украину (...) Я нарисую ее в трех книгах, а в первой будут виды, то по красоте своей, или по истории заметны, а в второй настоящий человеческий бит, а в третьей история ". Не все эти планы осуществились, поскольку в 1847 году Тараса Шевченко, участника тайного Кирилло-Мефодиевского общества, арестовали.

"Почаевская лавра с юга", 1846 год

Кроме этого, художник написал более 150 портретов и более полусотни автопортретов в самобытный манере.

Автопортрет

Нас заставили видеть в нем страдальца и мужика, атеиста и затворника

Поэтому и любят, и называют отцом украинцы Шевченко, потому что он был человеком, образ которого выкристаллизовался в нации за все годы ее существования и воплотился в нем. Талантом, несомненно, гением, но человеком - искреннем и добрым, открытым и сочувственным и одновременно бесконечно сильным.

"Нас заставили видеть в Шевченко мрачного страдальца, - пишет профессор Леонид Ушкалов. - Но это не так: он был большим жизнелюбом и шутником. Смех - важная составляющая образа Шевченко. Есть упоминания, что он часто организовывал некие зарисовки-пародии на своих друзей и выполнял их так мило, что громче смеялся тот, кого пародировал Шевченко. Эта черта никуда не делась и после ссылки. Как вспоминал Пантелеймон Кулиш, до ссылки в Шевченко была рука гладиатора, а вернулся такой осунувшийся, что на руках светилась каждая жилка .. . Но чувствах юмора не утратил ".

Советская идеология методично делала свое - из верующего, образованного человека, который был душой светских обществ, с безупречным вкусом - сделали атеиста, мужика, затворника. Конечно, чтобы манипулировать патриотическими чувствами украинцев.

Не атеист! Мы знаем, сколько произведений Шевченко посвятил молитве за простой народ, сколько раз с надеждой обращался к Богу. Это видно и из его "Дневника", прослеживается и в поэтических произведениях, и в художественных. Всю свою жизнь Шевченко находился в духовном поиске, в поиске высшей правды - Бога. Этот путь у него был непростым, бунтарским, наверное, поэтому можно было проще поставить на нем клеймо "атеист".

Не "кожушный поэт", не певец женских печалей и сельских пейзажей. Скорее, наоборот! Ведь именно Шевченко завершил эпоху эстетики унизительных женских страданий. Зато приоритетом своих произведений он выбрал культ героического, революцию и бунты за правду и свободу. Он культивировал силу в искусстве.

"Сон бабушки и внучки", 1840 год

"Дух предыдущего казачества, милитаристский и милитаристский дух" казацкой сабли "передан Шевченко, не только поколению" живых ", но и поколению" нерожденных ". Переданный через бездорожье и тьму ночи безгосударственности и вопреки той ночи", - писал Евгений Маланюк.

И не только "пролетарский художник", который, якобы, предсказал "светлое будущее" и был выразителем социальных стремлений рабочих и крестьян.

Сейчас мы можем осмыслить всю вселенную произведений гения. В поэзии и прозе, в картинах, офортах, гравюрах его руки запечатлены, описаны истории, судьбы как и бедных людей, так и богатых и известных. Он как бы сканировал их, перенося в наше время месседжи, которые были сделаны им тогда. Именно поэтому мы называем Шевченко гением современности.

Не затворник. Чтобы розвинчиты этот миф, достаточно хотя бы прочитать "Дневник" Тараса Григорьевича. Веселый, общительный, душа многих обществ, он ежедневно посещал музеи, театры, приемы.

Ну и вокруг него часто собирались женщины, он им нравился своей оригинальностью. Имел много друзей, любил петь, был желанным гостем и даже дружбой на свадьбах.

Не старомодный старик! На самом деле художник одевался очень модно, потому что крутился в высших кругах Петербурга. Стиль Шевченко оценили современные художники костюмов.

Шевченко был тем еще франтом, имел красивую и модную одежду, любил белые парусиновые костюмы и однажды даже купил себе енотовую шубу.

Его друг по Петербургской художественной академии Иван Сошенко, с которым Шевченко делил квартиру, в своих воспоминаниях писал: "... Тарас мой частенько стал разъезжать по вечерам. Он, как говорится, вошел в моду, его принимали везде как диковинку" .

Не скучный! Шевченко даже нарисовал шуточный автопортрет, на котором изобразил себя голым. Рисунок долго был запрещен цензурой.

Любимый борщ

В сборнике исследований "Тарас Шевченко в частной жизни" можно прочитать много интересного о быте и предпочтениях Тараса Григорьевича. Так, в разделе о кулинарных вкусах Юлия Ермоленко, заведующая мемориальным музеем Т.Г. Шевченко "Хата на Приорке", пишет, что Шевченко не был гурманом. Но любил вкусно поесть, а среди любимых блюд Тараса Григорьевича был борщ с сушеными карасями.

Борщ, который готовят в день рождения Шевченко в музее "Дом на Приорке". Фото Ю. Ермоленко

Седоусый сирота

"Седоусый сирота". Так называл себя Тарас, культовая фигура нашей нации ... Мечта о доме, "где Днепр и кручи", осуществилась уже тогда, когда Шевченко ушел из земной жизни и навсегда почил на родной Черкасщине ... там, где мечтал поселиться, жениться и доживать свой век с семьей и детьми. А дом-мечта "белый-белый, как сметана" остался на живописной киевской окраине Приорке ... Останавливался там поэт, вдохновился им и сделал проект своего будущего жилья так, как эта дубовая хата в саду ... "Я тільки хаточку в тім раї благав, і досі ще благаю..." . Мечты должны осуществляться, даже после смерти о них стоит говорить" незлым тихим словом ", - рассказывает о мечтах Тараса Юлия Ермоленко.

Мемориальный музей Т.Г. Шевченко "Хата на Приорке", Киев

Вам Бог помогает!

Сегодня - день рождения человека, которого знает и любит мир и который любил нас, свой народ, и сделал все возможное для того, чтобы мы утвердились как большая сильная нация. Человек - крепостной и академик, человек со сверхчеловеческими дарованиями и сверхчеловеческой силой, которую он потратил исключительно на свой народ, так и не создав собственной семьи. Его семьей были мы, его дети, потомки, наследники. С днем рождения человека, который сплотил всех нас "на Вкраїні милій"!