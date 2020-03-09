Коронавирус: количество заражений превысило 110 тыс., умерли 3825 человек

9 марта, 2020, 08:42

По состоянию на понедельник, 9 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3825 человек, общее количество инфицированных достигло 110041 человека

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 80552 зараженных и 3119 умерших. 194 смерти от коронавируса зафиксированы в Иране, 366 - в Италии, 50 - в Южной Корее, 6 - в Японии, 6 - на лайнере "Diamond Princess", 21 - в США, 19 - во Франции, 17 - в Испании, 3 - в Гонконге, 6 - в Ираке, 4 - в Австралии, по одной - на Филиппинах, на Тайване, в Таиланде, в Аргентине, в Египте и в Сан-Марино, 2 - Швейцарии, 3 - в Великобритании.

По количеству зараженных после Китая следуют Южная Корея (7382), Италия (7375), Иран (6566).

В то же время выздоровели после заражения коронавируса 62000 человек.