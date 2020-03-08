В Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского
8 марта, 2020, 10:27
Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй срок
Об этом Трофимов заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок.
"Исключительно моя мысль, которую я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он также подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал Трофимов
Вместе с тем он отметил, что это зависит исключительно от решения самого Зеленского.
"Каким будет его решение и его выбор - наверное, нужно прожить эти пять лет", - отметил Трофимов.
- Напомним, 25 января Владимир Зеленский заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок.
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