 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского

В Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского


фото: president.gov.ua
Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский пошел на второй срок

Об этом Трофимов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок.

"Исключительно моя мысль, которую я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он также подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал Трофимов

Вместе с тем он отметил, что это зависит исключительно от решения самого Зеленского.

"Каким будет его решение и его выбор - наверное, нужно прожить эти пять лет", - отметил Трофимов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 марта, 2020 воскресенье

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

8 марта, 2020 воскресенье

7 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать