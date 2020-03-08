В Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского

8 марта, 2020, 10:27

Об этом Трофимов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок.

"Исключительно моя мысль, которую я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он также подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал Трофимов

Вместе с тем он отметил, что это зависит исключительно от решения самого Зеленского.

"Каким будет его решение и его выбор - наверное, нужно прожить эти пять лет", - отметил Трофимов.