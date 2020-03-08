"Ложь и еще раз ложь". Яценюк ответил на материалы из пророссийских сайтов

8 марта, 2020, 18:34

"Сегодня ночью множество пророссийских интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и экспертов распространили обо мне статью с перечнем отборной геббельсовской лжи"

Об этом говорится в официальном заявлении лидера политической партии "Народный фронт", Премьер-министра Украины в 2014-2016 годах Арсения Яценюка, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу НФ.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства:

"Именно такие "страны" распространяли ложь о мифическом" первом миллиарде", виллах на Майами, моем выезде в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признание бывшего депутата Онищенко, который потратил $ 30 млн для дискредитации меня лично".

"Член нашей политической команды Николай Мартыненко впервые в истории сам сложил депутатский мандат, открывая следствию возможность исследовать все обстоятельства политически мотивированных обвинений против него. Упреки о коррупционности - ложь и еще раз ложь", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Эти так называемые СМИ самом деле являются пособниками оккупантов, диверсионным отрядом орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель - уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая", - подчеркнул он.

Яценюк обратился к украинцам:

"Такую ложь они распространяют о нашей стране, нашей истории, нашей борьбе за независимость. Каждый из вас является их целью. Их цель - подорвать вашу веру. В себя и во всех нас. Не верьте. Не поддавайтесь. Правда всегда сильнее".

Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика