"Ложь и еще раз ложь". Яценюк ответил на материалы из пророссийских сайтов
Об этом говорится в официальном заявлении лидера политической партии "Народный фронт", Премьер-министра Украины в 2014-2016 годах Арсения Яценюка, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу НФ.
Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства:
"Именно такие "страны" распространяли ложь о мифическом" первом миллиарде", виллах на Майами, моем выезде в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признание бывшего депутата Онищенко, который потратил $ 30 млн для дискредитации меня лично".
"Член нашей политической команды Николай Мартыненко впервые в истории сам сложил депутатский мандат, открывая следствию возможность исследовать все обстоятельства политически мотивированных обвинений против него. Упреки о коррупционности - ложь и еще раз ложь", - подчеркнул Арсений Яценюк.
"Эти так называемые СМИ самом деле являются пособниками оккупантов, диверсионным отрядом орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель - уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая", - подчеркнул он.
Яценюк обратился к украинцам:
"Такую ложь они распространяют о нашей стране, нашей истории, нашей борьбе за независимость. Каждый из вас является их целью. Их цель - подорвать вашу веру. В себя и во всех нас. Не верьте. Не поддавайтесь. Правда всегда сильнее".
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- Вечером в пятницу, 6 марта 2020 года, в эфире одного из телеканалов Яценюк вступил в открытую полемику с новым премьером Денисом Шмыгалем и попросил его "не играть в игры с Россией" по целому ряду направлений - от закупок электроэнергии у производителей из РФ и РБ к озвученному перед этим намерен главы Кабмина восстановить водоснабжение оккупированного Крыма.
- После этого, а именно в ночь с 7 на 8 марта, ориентированные на Москву информресурсы распространили посвященные Яценюку однотипные сообщения.
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