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Espreso.tvСпорт"Заря" проиграла "Десне" в матче с двумя удалениями

"Заря" проиграла "Десне" в матче с двумя удалениями


фото: facebook.com/desnafc
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в Чернигове победила "Зарю"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" уже на 21-й минуте осталась в меньшинстве из-за удаления Алексея Гуцуляка. Это не помешало черниговцам на 37-й минуте выйти вперед - забил Александр Филиппов.

В конце первого тайма составы команд стали равными - красную карточку заработал Максим Лунев.

"Десна" победила "Зарю" 1:0, набрала 42 очка и занимает четвертое место. Столько же баллов у "Динамо", которое идет третьим. Луганчане имеют 43 пункта и занимают вторую позицию.

Чемпионат Украины

22-й тур

7 марта

"Десна" - "Заря" 1:0

Гол: Филиппов, 37

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