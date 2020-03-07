"Заря" проиграла "Десне" в матче с двумя удалениями
7 марта, 2020, 16:06
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в Чернигове победила "Зарю"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Десна" уже на 21-й минуте осталась в меньшинстве из-за удаления Алексея Гуцуляка. Это не помешало черниговцам на 37-й минуте выйти вперед - забил Александр Филиппов.
В конце первого тайма составы команд стали равными - красную карточку заработал Максим Лунев.
"Десна" победила "Зарю" 1:0, набрала 42 очка и занимает четвертое место. Столько же баллов у "Динамо", которое идет третьим. Луганчане имеют 43 пункта и занимают вторую позицию.
Чемпионат Украины
22-й тур
7 марта
"Десна" - "Заря" 1:0
Гол: Филиппов, 37
- Напомним, 4 марта "Десна" в гостях одержала волевую победу над "Олимпиком".
- Также в 21-м туре "Заря" победила "Львов" и отодвинула "Динамо" на третье место в турнирной таблице.
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