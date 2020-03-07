Не исключаю, что когда-нибудь выходец из диаспоры станет президентом Украины, - посол в Канаде Шевченко

7 марта, 2020, 22:21

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко не исключает, что в будущем представитель диаспоры станет главой нашего государства

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На вопрос, может ли выходец из диаспоры стать президентом, если Украина введет двойное гражданство, Шевченко сказал, что не исключает этого.

"Я не исключал бы этого. Более того, мне кажется, что двойное гражданство может стать большим активом для Украины, оно может стать очень полезной вещью для украинцев, для Украины, если мы найдем правильный подход к этому и не дадим возможности России злоупотреблять этой темой", - сказал Шевченко.