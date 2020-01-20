"Чтобы диаспора из США могла возвращаться": Украина работает над внедрением двойного гражданства, - Зеленский
20 января, 2020, 16:28
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над вопросом возможного введения двойного гражданства
Об этом президент заявил в интервью журналу Newsweek, комментируя двусторонние отношения со США.
"США являются стратегическим партнером ... Наша молодежь очень положительно относится к США, и мы надеемся, что больше наших людей смогут получить прекрасное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства ", - заявил Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.
- Законопроектом № 2590 предлагается упростить получение украинского гражданства некоторыми иностранцами.
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