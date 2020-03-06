"Просматривается русский след": депутат от "Голоса" о новом правительстве

"Мы покинули, потому что нашим требованием, что является разрешенным конституцией было не пакет, не поименное голосование. С тем, как должно было быть голосования, мы за три дня должны были услышать имена министров, их программу, потому что важно ведь не то, как называется министр, а он совершит. Собственно этого мы и требовали. В результат и мы получили написанный на коленке неполный список, в котором, например, министр здравоохранения Емец работал при правительстве Януковича, Гутцайт имеет бизнес в России. И соответственно это те вещи, которые мы считаем недопустимыми. Там очень просматривается русский следует ", - сказала Пипа.

Она добавила, что "Голос" не поддерживал правительство Гончарука, но то, что произошло, считают недопустимым.

"Весь день настаивали на поименном голосовании, тогда бы можно было узнать оценку каждого из членов правительства, которые предлагали, в частности, министра Авакова, но мы слышали от Зеленского, что его не будет в любом правительстве. Точно его бы и не быть во втором . Именно это было причиной, почему ставили пакетное голосование, мы считаем. Поэтому мы сравнивали это с тем, что нам дают котов в мешке всей стране ", - сказала депутат.

По ее словам, новое правительство - это новая программа, но никто не знает, в чем она заключается.