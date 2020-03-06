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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Житомирщине ограничили проведение массовых мероприятий

Коронавирус: на Житомирщине ограничили проведение массовых мероприятий


фото: reuters
В Житомирской городской ОТО приостановили проведение массовых праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий и соревнований, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

"Исполнительный комитет городского Совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению заноса и распространения коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТО запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении .

В пресс-службе отметили, что запрет особенно касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей.

  • Напомним, по состоянию на 5 марта в Украине выявлен лишь один случай инфицирования коронавирусом.
  • 6 марта стало известно, что нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус.
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