Коронавирус: на Житомирщине ограничили проведение массовых мероприятий

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

"Исполнительный комитет городского Совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению заноса и распространения коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТО запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении .

В пресс-службе отметили, что запрет особенно касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей.