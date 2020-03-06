Коронавирус: на Житомирщине ограничили проведение массовых мероприятий
6 марта, 2020, 15:20
В Житомирской городской ОТО приостановили проведение массовых праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий и соревнований, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
"Исполнительный комитет городского Совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению заноса и распространения коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТО запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении .
В пресс-службе отметили, что запрет особенно касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей.
- Напомним, по состоянию на 5 марта в Украине выявлен лишь один случай инфицирования коронавирусом.
- 6 марта стало известно, что нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус.
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