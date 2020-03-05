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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" предлагает Зеленскому подать Ионушаса на генпрокурора

"Слуга народа" предлагает Зеленскому подать Ионушаса на генпрокурора

Фракция "Слуги народа" предложила президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру депутата Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора

Об этом рассказал журналистам заместитель председателя фракции Александр Качура, информирует Общественное радио.

Он добавил, что 6 марта на заседании фракции депутаты обсудят, возможно назначить внеочередное заседание для голосования за нового генпрокурора.

"Кандидата мы уже своего озвучили президенту. И именно президент вносит представление о назначении генерального прокурора", - добавил Качура.

Он сказал, что не знает, когда может состояться внеочередное заседание Рады.

"Ряд мероприятий запланирован: это и обсуждение вопроса изменений Конституции в части децентрализации, и форум по местному самоуправлению во Львове, и очень много встреч мажоритарщиков. Мы еще этот вопрос не согласовывали. Если согласятся депутаты, можно внеочередное заседание на следующей неделе провести, мы еще проведем обязательно", - добавил депутат.

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