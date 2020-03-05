"Слуга народа" предлагает Зеленскому подать Ионушаса на генпрокурора
Об этом рассказал журналистам заместитель председателя фракции Александр Качура, информирует Общественное радио.
Он добавил, что 6 марта на заседании фракции депутаты обсудят, возможно назначить внеочередное заседание для голосования за нового генпрокурора.
"Кандидата мы уже своего озвучили президенту. И именно президент вносит представление о назначении генерального прокурора", - добавил Качура.
Он сказал, что не знает, когда может состояться внеочередное заседание Рады.
"Ряд мероприятий запланирован: это и обсуждение вопроса изменений Конституции в части децентрализации, и форум по местному самоуправлению во Львове, и очень много встреч мажоритарщиков. Мы еще этот вопрос не согласовывали. Если согласятся депутаты, можно внеочередное заседание на следующей неделе провести, мы еще проведем обязательно", - добавил депутат.
- Напомним, Рада отправила в отставку генерального прокурора Рябошапку.
- Народный депутат Сергей Ионушас заявил, что не знает о своем возможном назначении на пост генпрокурора Украины.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-