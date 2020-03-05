"Слуга народа" предлагает Зеленскому подать Ионушаса на генпрокурора

5 марта, 2020, 20:58

Фракция "Слуги народа" предложила президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру депутата Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора

Об этом рассказал журналистам заместитель председателя фракции Александр Качура, информирует Общественное радио.

Он добавил, что 6 марта на заседании фракции депутаты обсудят, возможно назначить внеочередное заседание для голосования за нового генпрокурора.

"Кандидата мы уже своего озвучили президенту. И именно президент вносит представление о назначении генерального прокурора", - добавил Качура.

Он сказал, что не знает, когда может состояться внеочередное заседание Рады.

"Ряд мероприятий запланирован: это и обсуждение вопроса изменений Конституции в части децентрализации, и форум по местному самоуправлению во Львове, и очень много встреч мажоритарщиков. Мы еще этот вопрос не согласовывали. Если согласятся депутаты, можно внеочередное заседание на следующей неделе провести, мы еще проведем обязательно", - добавил депутат.