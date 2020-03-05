"Мне официальное предложение не поступало": Ионушас о своем возможном назначении на должность генпрокурора
Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Мне официальное предложение не поступало. Пожалуйста, адресуйте этот вопрос кандидату, который будет внесен путем представления. "Хотел или не хотел" - этот вопрос не имеет никакого отношения к официальной позиции. Сейчас мы в прямом эфире, поэтому давайте это оставим. Как заместитель председателя комитета по правоохранительным органам считаю, что нужен баланс между реформами и осуществлением, непосредственно, функции прокуратуры не только как процессуального руководства, но и вообще органа правосудия. Я хотел бы поддержать направление реформирования, очищение и обновление Генеральной прокуратуры", - сказал Ионушас.
Он добавил, что народные депутаты, поддерживали Рябошапку путем работы в комитете над законопроектом о внесении изменений в закон Украины о прокуратуре, который был принят. По словам Ионушаса, он не может иначе ответить на вопрос относительно собственного видения будущего генпрокуратуры, чем поддержать те реформы, которые содержатся в законе.
- Напомним, Рада отправила в отставку генерального прокурора Рябошапку .
- 10 фактов из жизни Сергея Ионушас .
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