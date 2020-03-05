10 фактов из жизни Сергея Ионушаса

5 марта, 2020, 15:16

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель парламентского комитета по правоохранительной деятельности - один из потенциальных претендентов на должность генерального прокурора Украины

Бывший руководитель юридической компании "Гелон", которая в свое время представляла "Студию Квартал 95" в судебных процессах, ныне - один из претендентов на должность генерального прокурора Украины. Возможность назначения руководителем Офиса ГПУ депутаты фракции "Слуга народа" обсуждали на своем заседании.

Предлагаем вашему вниманию 10 фактов из жизни Сергея Ионушас.

1. 40 лет. Родился 18 октября 1979 года в Санкт-Петербурге. Однако детство провел в Киеве. Учился в лицее № 171 "Лидер".

2. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове. Изучал интеллектуальное право в Институте интеллектуальной собственности и права. В 2002-2005 годах учился в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по программе "Правовые студии по специальности "Европейское право" и в CAPS Business School.

3. Еще во время учебы в университете начал работать в компании Attorney at Law. Позже, в 2008 году перешел в компанию Patent Attorney. С 2002 года был руководителем юридической компании "Гелон", которая сотрудничала со "Студией" Квартал 95". Эту фирму, к слову, в свое время рекомендовал Владимир Зеленский на сайте "Гелон". На официальном сайте "Укрпатента" Ионушас значится патентным поверенным Владимира Зеленского - регистрировал такие его торговые марки, как "Слуга народа", "Страна В", "Квартал 95", "Студия "Квартал 95", "Лига Смеха", "Чисто news". Ионушас был консультантом ООО "Фармацевт практик".

4. 5 июня 2015 года в рамках XV международного литературного конкурса "Коронация слова" от юридической фирмы "Гелон" была вручена специальная премия. Ее получил тернопольской писатель Алексей Волков за роман "Волчий месяц".

5. Сергей Ионушас помогал известной художницы-живописцу Евгении Гапчинской бороться с продавцами-нелегалами. Она выиграла несколько судебных исков против незаконных продавцов магнитов, календарей, блокнотов с изображением ее работ.

6. Член Ассоциации работников и Ассоциации адвокатов Украины.

7. Во время президентских выборов 2019 года вместе с Иваном Бакановым, Вадимом Галайчуком, Ольгой Савченко и Алиной Загоруйко был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в едином общегосударственном избирательном округе.



20 апреля 2019 года в Шестом апелляционном административном суде Киева прошло заседание по делу Владимира Зеленского. Иск подал адвокат Андрей Хилько, который заявил, что Зеленский подкупал избирателей. За голос он давал приглашение на дебаты, которые проходили на НСК "Олимпийский". Защиту Зеленского представлял Сергей Ионушас. В результате Хилько проиграл дело. Он был убежден, что судебное дело инициировано ради информационного повода. По его мнению, это событие могло произойти по указанию Петра Порошенко.

8. На досрочных парламентских выборах 2019 года избран в Верховную Раду по списку политической партии "Слуга народа" (№38). Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.



Сергей Ионушас с актером "Студии Квартал 95" Евгением Кошевым. Фото с Facebook Сергея Ионушас

Сергей Ионушас вместе с Роксоланой Пидласой и Русланом Стефанчуком. Фото с Facebook Сергея Ионушас

9. Ведет активный образ жизни. Увлекается спортом. Катается в горах на лыжах, ходит в спортзал, бегает и занимается плаванием.



Фото с Facebook Сергея Ионушас

10. Согласно декларации за 2018 год, Сергей Ионушас владеет юридической компанией "Гелон" и ООО "Консион" (деятельность в сфере права, деятельность агентств по трудоустройству).

Имеет в собственности квартиру в Киеве (65,1 кв.м), гараж (34,5 кв.м), земельный участок (579 кв.м) и жилой дом (86,6 кв.м) в селе Выща Дубечя Вышгородского района. Владеет автомобилем Porsche Macan 2014 выпуска.

В 2018 году Сергей Ионушас заработал 4 млн 153 тыс 175 грн. Наличными держит 170 тыс грн., $385 тыс и EUR65 тыс.