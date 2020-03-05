Правительство отложило изменения в трудовое законодательство: законопроект о труде убрали

5 марта, 2020, 15:11

Кабинет министров отозвал проект Закона о труде №2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство

Об этом свидетельствует информация с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

В разделе о состоянии прохождения документа отмечается, что 4 марта 2020 года - проект (закона "О труде") отозван.

Ранее мониторинговая Миссия Европейской конфедерации профсоюзов - Панъевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов во главе с Генеральным секретарем Лукой Висентини, которая находилась в Украине 25-27 февраля 2020 года, заявила о необходимости изменений законопроекта №2708, которым предлагается ввести новое трудовое законодательство.

Визиту Миссии предшествовали акции мобилизации, которые были проведены в странах Европы и мира. Профсоюзные организации США, Австрии, Швеции, Грузии, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Кении, Ганы, Туниса, Алюании, Малайзии, Танзании, Ливана и Сербии солидарно выступили против законопроекта №2708 "О труде" и №2681 "О профсоюзах".

Эксперты выступили против отдельных положений проекта закона о труде. В частности, профсоюзы считают, что законопроект лишает работников правовой защиты, а профсоюзные комитеты - способности их защищать.

Напомним, правительство на заседании 27 декабря одобрило законопроект "О труде". 28 декабря 2019 года Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О труде". Если бы законопроект был принят Кодекс законов о труде 1971 года, который на сегодня является главным документом, регулирующим трудовые правоотношения в Украине, утратил бы силу.