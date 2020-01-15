Изменения в закон о труде позволят создать 1 млн новых рабочих мест за 5 лет, - Милованов
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба правительства.
"Мы планируем до 2024 года создать дополнительный 1 млн легальных рабочих мест. За эти 5 лет рассчитываем сократить уровень безработицы почти вдвое - до 5%. Государство должно помогать людям легче и быстрее находить работу - не за четыре месяца, как это происходит сейчас, а до двух ", - сообщил Милованов.
Предложенными изменениями, в частности, планируют упростить процессы найма и увольнения работников, легализовать неполную занятость, фриланс и другие виды трудоустройства, которые фактически используются в Украине, однако не соответствуют требованиям действующего законодательства.
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