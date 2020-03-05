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Espreso.tvМирЭрдоган и Путин договорились о прекращении огня в Сирии

Эрдоган и Путин договорились о прекращении огня в Сирии


фото: Reuters
Президенты Турции и РФ Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб

Об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров двух президентов в Москве, которые продолжались более шести часов, сообщают российские СМИ.

Прекращение боевых действий на существующей линии соприкосновения сторон будет объявлено с полуночи 6 марта. Кроме этого, Россия и Турция создадут коридор безопасности шириной в шесть километров к северу и югу от трассы М-4, а также начнут его совместное патрулирование.

  • Напомним, 27 февраля 2020 года россияне нанесли авиаудары по турецким силам в Идлибе (Сирия).
  • 29 февраля в Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат, погибших в Идлибе.
  • На экстренном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу назвал это "подлыми ударами" и подчеркнул, что российское командование прекрасно знало, куда стреляет .
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