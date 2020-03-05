Эрдоган и Путин договорились о прекращении огня в Сирии

5 марта, 2020, 20:11

Президенты Турции и РФ Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб

Об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров двух президентов в Москве, которые продолжались более шести часов, сообщают российские СМИ.

Прекращение боевых действий на существующей линии соприкосновения сторон будет объявлено с полуночи 6 марта. Кроме этого, Россия и Турция создадут коридор безопасности шириной в шесть километров к северу и югу от трассы М-4, а также начнут его совместное патрулирование.