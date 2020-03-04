Зеленский Гончаренко: "Никогда не переходите со мной на личности"
4 марта, 2020, 18:46
4 марта в Верховной Раде президент Владимир Зеленский подошел к креслу нардепа от "Европейской солидарности", чтобы выяснить отношения
Об этом сообщают нардепы от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар и Владимир Арьев.
По словам нардепа Виктории Сюмар, Владимир Зеленский пришел в последний ряд к Алексею Гончаренко и заявил: "Никогда со мной не переходите на личности."
"Похоже, Президент остро воспринимает политическую критику. Собственно, это тот Президент, который выиграл из-за очень личной и острой критической сатиры на каждого украинского политика", - прокомментировала депутат.
Так подает эту ситуацию Владимир Арьев:
"Зеленский только что пришел к сектору Европейской Солидарности лично угрожать Алексею Гончаренко: "Никогда со мной не переходите на личности ".
Алексей Гончаренко также прокомментировал инцидент:
- Напомним, ранее Гончаренко резко раскритиковал Зеленского с трибуны Рады
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