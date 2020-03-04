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Espreso.tvОбществоЗеленский Гончаренко: "Никогда не переходите со мной на личности"

Зеленский Гончаренко: "Никогда не переходите со мной на личности"


фото: Доброносов
4 марта в Верховной Раде президент Владимир Зеленский подошел к креслу нардепа от "Европейской солидарности", чтобы выяснить отношения

Об этом сообщают нардепы от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар и Владимир Арьев.

По словам нардепа Виктории Сюмар, Владимир Зеленский пришел в последний ряд к Алексею Гончаренко и заявил: "Никогда со мной не переходите на личности."

"Похоже, Президент остро воспринимает политическую критику. Собственно, это тот Президент, который выиграл из-за очень личной и острой критической сатиры на каждого украинского политика", - прокомментировала депутат.

Так подает эту ситуацию Владимир Арьев:

"Зеленский только что пришел к сектору Европейской Солидарности лично угрожать Алексею Гончаренко: "Никогда со мной не переходите на личности ".

Алексей Гончаренко также прокомментировал инцидент:

 

  • Напомним, ранее Гончаренко резко раскритиковал Зеленского с трибуны Рады

 

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