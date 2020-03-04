Я не понял: это Голобородько выступал или Зеленский, - Гончаренко в Раде

4 марта, 2020, 17:03

Гончаренко напомнил Зеленскому, что именно он отвечает за работу правительства, которое предложил в августе 2019 года

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил на внеочередном заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Я слушал это выступление и даже несколько раз аплодировал. Но я никак не мог понять кто выступает: Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. А если Зеленский, то к кому вы обращались? Это Вы привели это правительство к власти. Это Вы привели этих ребят к власти. Это Вы собрали эту ВР. Это Вы в этом виноваты, что в бюджете такая дыра. Это Вы виноваты, что на таможне собирают лайки и взятки вместо того, чтобы собирать деньги в бюджет . Это Вы виноваты, что Ваши депутаты предлагают продать собаку, чтобы заплатить за газ. Это Вы привели сюда насильника, который продолжает здесь сидеть. У которого Вы обещали забрать мандат. И поэтому Ваше выступление должно было завершиться следующим: "Я виноват перед народом Украины", - сказал Гончаренко.