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Espreso.tvОбществоРада в четверг может собраться на спецзаседание для увольнения Рябошапки, - Корниенко

Рада в четверг может собраться на спецзаседание для увольнения Рябошапки, - Корниенко

Идет сбор подписей о созыве внеочередного заседания об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"Верховная Рада может выразить недоверие генеральному прокурору, она имеет следующие права, по Конституции, по регламенту", - сказал он.

На вопрос, будет ли спецзаседание по Рябошапке, Корниенко ответил: "Идет сбор подписей, надо 150. Есть 225 за отдельное постановление за отставку, а теперь еще надо собрать внеочередную сессию. Это надо 150 подписей, я выходил, уже штук 80 было, я думаю - 150 будет без проблем".

Сам он решит по поводу личной позиции по голосованию после отчета.

"Мне надо послушать отчет его, дальше буду определяться", - подытожил Корниенко.

  • 3 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
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