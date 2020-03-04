Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Тарана

4 марта, 2020, 19:47

Парламент, по квоте президента, назначил новым министром обороны Андрея Тарана

"За" соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов, сообщает Эспрессо.TV.

Ранее Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначила на его место Дениса Шмыгаля.

Справка.

Таран Андрей Николаевич, генерал-лейтенант в отставке. Родился 4 марта 1955-го года в Германии в семье военного. Женат, двое детей.

В 1972–77 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности "военный инженер-радиотехник". Затем — служба в армии.

В 1987 году закончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности "Управление боевыми действиями".

В 1992–95 годах — служил в центральном аппарате Минобороны Украины. При этом в 93-м прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

В 1994 году стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

В 1995–96 учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Получил степень магистра по специальности "Стратегия национальных ресурсов". Свободно владеет английским языком.

В 1996–98 годах работал экспертом центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В 1998–99 — в центральном аппарате Минобороны.

В 1999–2004 годах — военный атташе при посольстве Украины в США.

В 2005–08 годах — начальник управления в Минобороны.

В 2008–11 годах — Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

В 2011–14 годах — представитель Минобороны при представительстве Украины при ООН

С апреля по август 2015 года он был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе, который был создан для мирного урегулирования с участием представителей Украины и РФ.

В сентябре 2015-го назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Работал три месяца, до ноября.

В декабре 2015-го назначен на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, где числился до апреля 2016-го.

В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степеней.

В 2019-и Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.