Турки выбирают участки под городок для переселенцев из Крыма, - глава Херсонской ОГА
Об этом сообщают Крим.Реалии .
Гусев сообщил, что делегация из Турции, кроме участка в Геническе под строительство жилья, также посмотрела для этих целей территорию в микрорайонах Херсона Таврический и Корабел.
"Мы обсуждаем сейчас две площадки - в Геническе и Херсоне. На этой неделе мы планируем провести видеоконференцию и спланировать дорожную карту сотрудничества с турецкими партнерами для того, чтобы реализовать инициативу президентов Украины и Турции", - рассказал Гусев.
По его словам, сейчас также ведется работа совместно с министром ветеранов, внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины о том, чтобы и из украинского бюджета выделялись средства под строительство жилья для переселенцев и других льготных категорий граждан.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Турцией о строительстве городка для переселенцев из оккупированного Крыма в Херсонской области.
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