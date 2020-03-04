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Espreso.tvОбществоТурки выбирают участки под городок для переселенцев из Крыма, - глава Херсонской ОГА

Турки выбирают участки под городок для переселенцев из Крыма, - глава Херсонской ОГА


фото: wikimedia
Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что делегация из Турции посмотрела участки под строительство жилья для переселенцев из аннексированного Крыма

Об этом сообщают Крим.Реалии .

Гусев сообщил, что делегация из Турции, кроме участка в Геническе под строительство жилья, также посмотрела для этих целей территорию в микрорайонах Херсона Таврический и Корабел.

"Мы обсуждаем сейчас две площадки - в Геническе и Херсоне. На этой неделе мы планируем провести видеоконференцию и спланировать дорожную карту сотрудничества с турецкими партнерами для того, чтобы реализовать инициативу президентов Украины и Турции", - рассказал Гусев.

По его словам, сейчас также ведется работа совместно с министром ветеранов, внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины о том, чтобы и из украинского бюджета выделялись средства под строительство жилья для переселенцев и других льготных категорий граждан.

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