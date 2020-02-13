На Херсонщине планируют построить городок для переселенцев из Крыма, - Зеленский

13 февраля, 2020, 19:02

Об этом сообщает Офис президента .

По словам главы государства, в городке для переселенцев из оккупированного Крыма будут предусмотрены места для более 500 крымскотатарских семей. Зеленский надеется, что строительство городка начнется в этом году.

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать", - заявил он.

Кроме того, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" планируют создать специальный хаб для комфортного пересечения украинцами административной границы с оккупированным Крымом, а также построить качественные дороги и обеспечить транспортное сообщение.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а тут - "город-сад. Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - добавил Зеленский.