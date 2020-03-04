Тренер сборной Нидерландов Куман отказался возглавить "Барселону"

4 марта, 2020, 12:47

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что отклонил предложение возглавить испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Marca.

По словам Кумана, ему несколько недель назад звонили представители "Барселоны", но он отклонил предложение стать главным тренером каталонского клуба.

"Да, они позвонили мне несколько недель назад. Я отказал "Барселоне", потому что возглавляю сборную. Это был неподходящий момент, чтобы уйти", - сказал Куман, который тренирует соперника сборной Украины по группе на Евро-2020 - Нидерланды.

Контракт Кумана со сборной Нидерландов действует до лета 2022 года. Он выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год. Также был ассистентом голландского тренера каталонцев Луи ван Гала с 1998 по 2000 год.

Сейчас главным тренером "Барселоны" является Кике Сетьен, который в январе сменил на этом посту Эрнесто Вальверде.