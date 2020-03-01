1 марта, 2020, 23:51

В 26-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Классико

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Перед матчем в Мадриде "Барселона" имела 55 очков и возглавляла турнирную таблицу, "Реал" отставал от каталонцев на 2 пункта.

Счет в матче был открыт лишь на 71-й минуте. Винисиус Жуниор ворвался в штрафную слева и пробил под острым углом, мяч рикошетом от Жерара Пике залетел в ближний угол ворот.

Добил "Барсу" в компенсированное арбитром время Мариано, который установил окончательный счет в игре.

"Реал" обыграл "Барселону" 2:0, набрал 56 очков и отобрал у каталонцев лидерство.

Чемпионат Испании

26-й тур

первое марта

"Реал" - "Барселона" 2:0

Гол: Винисиус, 71, Мариано, 90+2