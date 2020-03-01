"Реал" победил "Барселону" в Эль Классико
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Перед матчем в Мадриде "Барселона" имела 55 очков и возглавляла турнирную таблицу, "Реал" отставал от каталонцев на 2 пункта.
Счет в матче был открыт лишь на 71-й минуте. Винисиус Жуниор ворвался в штрафную слева и пробил под острым углом, мяч рикошетом от Жерара Пике залетел в ближний угол ворот.
Добил "Барсу" в компенсированное арбитром время Мариано, который установил окончательный счет в игре.
"Реал" обыграл "Барселону" 2:0, набрал 56 очков и отобрал у каталонцев лидерство.
Чемпионат Испании
26-й тур
первое марта
"Реал" - "Барселона" 2:0
Гол: Винисиус, 71, Мариано, 90+2
¡ @Viniciusjr se encargó de abrir el marcador en una de sus internadas al área! # ElClásico | #RMLiga pic.twitter.com/DRZ72qR9TW- Real Madrid CF (@realmadrid) March 1, 2020
FP: @RealMadrid 2-0 @FCBarcelona_es- Real Madrid CF (@realmadrid) March 1, 2020
@viniciusjr 71 ', @ marianodiaz7 90 + 2' #RealFootball | #Emirates pic.twitter.com/GzaRQDC0eo
- Напомним, 22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании аргентинец Лионель Месси забил за "Барселону" 4 гола в матче против "Эйбар".
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