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Espreso.tvСпортРоналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча с "Барселоной"

Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча с "Барселоной"


фото: Marca
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча чемпионата Испании против "Барселоны"

Об этом сообщает iSport.ua.

О том, что Роналду побывал в раздевалке "Реала" в перерыве матча против "Барселоны", рассказал футболист мадридского клуба Винисиус, который забил гол и стал героем игры.

"Криштиану пришел в раздевалку в перерыве, чтобы подбодрить команду и предоставить нам моральную поддержку. Вот почему я праздновал гол, как он. Криштиану - победитель на поле и за его пределами", - сказал Винисиус.

Кришитану Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 года.

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