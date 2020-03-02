Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча с "Барселоной"
2 марта, 2020, 10:34
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча чемпионата Испании против "Барселоны"
Об этом сообщает iSport.ua.
О том, что Роналду побывал в раздевалке "Реала" в перерыве матча против "Барселоны", рассказал футболист мадридского клуба Винисиус, который забил гол и стал героем игры.
"Криштиану пришел в раздевалку в перерыве, чтобы подбодрить команду и предоставить нам моральную поддержку. Вот почему я праздновал гол, как он. Криштиану - победитель на поле и за его пределами", - сказал Винисиус.
Кришитану Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 года.
- Напомним, 1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Классико со счетом 2: 0.
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