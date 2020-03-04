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Espreso.tvОбществоШмыгаль подал декларацию кандидата на пост премьера

Шмыгаль подал декларацию кандидата на пост премьера


фото: 24tv
Кандидат на пост премьер-министра Денис Шмыгаль подал соответствующую декларацию

Декларация Шмыгаля опубликована в электронном реестре.

Согласно поданной декларации, Шмыгаль владеет домом и несколькими участками во Львове и Львовской области, в собственности жены указан автомобиль Land Rover Discovery Sport.

В прошлом году Шмыгаль получил более 2,2 млн гривень зарплаты на Бурштынской ТЭС, почти 1 млн гривень за работу консультантом от ДТЭК "Востокэнерго" и почти 230 тыс. гривень за время работы главой Ивано-Франковской ОГА. Супруги хранят наличными 235 тыс. долларов.

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

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